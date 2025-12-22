MİT, DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti yöneticisini Afganistan-Pakistan'da yakaladı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti bünyesinde yönetici olan ve DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen 'Yahya' kod adlı Mehmet Gören'i Afganistan- Pakistan alanında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalarda, Afganistan- Pakistan alanında DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir kişinin bulunduğu tespit edildi. Söz konusu kişinin aynı zamanda DEAŞ'a ait kamplarda aktif görev alarak zaman içerisinde yöneticiliğe kadar yükseldiği öğrenildi. Türkiye'den Afganistan- Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve geçmiş dönemde yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan 'Abu Yasir Al Turki' kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlenen bu kişinin 'Yahya' kod adlı Mehmet Gören olduğu belirlendi. Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivil halka yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiği yönünde de bilgilere ulaşılan terörist, Afganistan- Pakistan alanında güncel konumu tespit edilip, yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İNTİHAR EYLEMİ GÖREVİ TEBLİĞ EDİLMİŞ

DEAŞ yöneticisi Mehmet Gören'in Türkiye'den Afganistan- Pakistan alanına geçiş yaptığı belirlendi. Afganistan- Pakistan alanında DEAŞ kamplarında faaliyet yürüterek yöneticiliğe kadar yükselen Gören'in Pakistan'da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu öğrenildi. DEAŞ'lı teröristin ifadesinde, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Özgür Altun ile irtibatına, DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimlere, DEAŞ adına intihar eylemi gerçekleştirmek üzere tebliğ edilen göreve ilişkin bilgiler verdi.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ'ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.