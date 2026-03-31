Ankara’da Filistin ve Gazze Zirvesi

Ankara’da Filistin ve Gazze gündemiyle dikkat çeken diplomasi trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh’i kabul ederken; MİT Başkanı İbrahim Kalın da Hamas heyetiyle bir araya gelerek Gazze’deki insani kriz ve barış planının ikinci aşamasını görüştü.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'i kabul etti.
  • Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü.
  • Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için gösterdiği çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Ankara’da ardı ardına önemli görüşmeler gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKAN YARDIMCISINI KABUL ETTİ

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı düzenlendi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

MİT BAŞKANI KALIN, HAMAS SİYASİ BÜROSU MÜZAKERE HEYETİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Söz konusu görüşmenin ardından ise Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve süregelen insani kriz ile Batı Şeria'da yaşanan yerleşimci terörü ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya uygulanan kısıtlamalar gündeme geldi.

İsrail'in, Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiğinin altı çizilen görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına dair detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
Trump aynı açıklamayı 1 ayda 12 kez yaptı!

Trump aynı açıklamayı 1 ayda 12 kez yaptı!
Canlı anlatım: Dev maçta gol perdesi açıldı, Dünya Kupası'na koşuyoruz

Canlı anlatım: Dev maçta gol perdesi açıldı, Dünya Kupası'na koşuyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pezeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var

Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
Caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Caminin tuvaletinde gören polisi aradı! Hem de kadınlar bölümünde