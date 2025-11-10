MİT Başkanı Kalın'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı Açıklaması

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini, istiklal, istikbal ve istikrarını koruma azmini sürdürdüğünü belirtti.

Kalın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87. yılında saygı ve rahmetle andığını belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin asil ruhunu ve birlik azmini temsil eden Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir milletin küllerinden yeniden doğabileceğini tüm dünyaya göstermiş, bağımsız ve güçlü bir Türkiye idealini bizlere miras bırakmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün 'muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlemekte, istiklal, istikbal ve istikrarını koruma azmini sürdürmektedir. MİT olarak vatan için her an, her yerde şiarıyla ülkemizin bekası, güvenliği ve huzuru için azim ve gayretle çalışmayı sürdürüyoruz. Bu vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, hürmet ve şükranla yad ediyorum."