Haberler

MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ile görüşerek Gazze Ateşkes Anlaşması çerçevesinde ateşkes kurallarına uyum ve İsrail'in ihlalleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımlar ve Filistin ulusal uzlaşısı üzerine istişareler yapıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.

"Gazze Ateşkes Anlaşması" kapsamında İstanbul'da yapılan görüşmede Hamas heyeti, ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi.

Garantör ülke Türkiye'nin, Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki yoğun çalışmaları üzerinde durulan görüşmede, İsrail'in yaptığı ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

İki heyet arasında yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi için yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgilendirmenin yapıldığı görüşmede, başta çadır olmak üzere daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, her iki heyet de Filistin ulusal uzlaşının sağlanması ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması hedefinin korunması üzerinde tekrar mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Yakalama kararı çıkarılan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş kimdir? 'Madonna'yı soyan Türk'

"Madonna'yı soyan Türk" de soruşturmada! Her yerde aranıyor
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Desteklediği takımın maçını izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi

Maç izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi
Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar

Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
Bakan Işıkhan'ın sözleri sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali

Bakanın hamlesi sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali
title