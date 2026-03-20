MİT Başkanı Kalın, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Kalın, mesajında, mübarek ramazanın sonuna gelindiğini belirterek, "Mevla, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, duaları ve iyilikleri kabul etsin." ifadesini kullandı.

Ramazanın feyiz ve bereketinin daim olması temennisinde bulunan Kalın, şunları kaydetti:

"Ruhumuza adalet, kalbimize inşirah, gönlümüze ferahlık, aklımıza istikamet, muhakememize isabet, kardeşliğimize kuvvet, vaktimize bereket, işlerimize kolaylık versin. Ramazanın bereket, ferah ve şükür iklimi ruhumuza ve bedenimize şifa olsun. Mevla daha nice ramazanlara sağlık ve huzur içinde kavuşmayı nasip etsin. Bu vesileyle, Ramazan Bayramı'mızı tebrik ediyor, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayır, huzur ve bereket kapılarını açmasını niyaz ediyorum."