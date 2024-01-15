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MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü

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MİT, 9 askerimizin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde terör örgütünün sözde sorumlusu Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi.

MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi.

SÖZDE SORUMLU HÜLYA MERCEN ÖLDÜRÜLDÜ

MİT, PKK'nın Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırının ardından bir nokta operasyon daha gerçekleştirdi. MİT'in Irak/Metina alanında gerçekleştirdiği operasyonla, örgütün Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA-Star sözde sorumlusu Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.

MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü

MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü

MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı Irak Güncel Haberler

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