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Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen Göreve Başlamadı

Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen Göreve Başlamadı
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Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen, Bingöl'ün Yayladere ilçesine atamasına rağmen 15 gün dolmasına rağmen hâlâ göreve başlamadı. Bilgen'in atama süresi içinde başvuru yapmadığı öğrenildi.

MISS Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen ve Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen, 15 gün dolmasına rağmen görevine başlamadı. Bilgen'in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda 'Türkiye Güzeli' seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandı.

1650 rakımlı ve Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük 3'üncü ilçesi olan Yayladere'ye 9 Eylül'de ataması yapılan ve 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak göreve başlaması gereken İdil Bilgen'in, başvuru süresi geçti. Bilgen'in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi. Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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