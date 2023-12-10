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Mısırlı Seçmenler Yeni Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandık Başına Gitti

10 Aralık 2023 10:27 Son Güncelleme: 10:28 Abone Ol

Mısırlı seçmenler, yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere sandık başına gitti. Ülkede, yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi akşam 21.00'e kadar sürecek. Seçim yarışında, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yer alıyor. Mısır'da 67 milyondan fazla seçmenin bulunduğu açıklanırken, bugün başlayan oy verme işleminin 12 Aralık'ta sona ereceği kaydedildi. Seçim sonuçlarının 18 Aralık'ta açıklanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Mısır Ulusal Seçim Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ikinci tur oy verme işlemleri yurt dışında 5-7 Ocak 2024, yurt içinde ise 8-10 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek.