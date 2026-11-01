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Mısırlı ittifak 14. Gazze konvoyuyla 1.400 ton yardım gönderdi

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Mısırlı ittifak 14. Gazze konvoyuyla 1.400 ton yardım gönderdi
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Mısır Ulusal Sivil Kalkınma Çalışmaları İttifakı, 13 yardım kuruluşunun katılımıyla hazırlanan 14. konvoyla Gazze Şeridi'ne 100'den fazla kamyonla yaklaşık 1.400 ton yardım gönderdi. İttifakın önceki 13 konvoyuyla birlikte Gazze'ye ulaştırılan yardım 75.000 tonu aştı.

KAHİRE, 1 Kasım (Xinhua) -- Mısır Ulusal Sivil Kalkınma Çalışmaları İttifakı, 14. insani yardım konvoyu kapsamında Gazze Şeridi'ne 100'den fazla kamyonla yaklaşık 1.400 ton yardım malzemesi gönderdi.

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA'nın cumartesi günü bildirdiğine göre, ittifaka bağlı 13 yardım kuruluşunun katılımıyla hazırlanan konvoyda, Gazze'de zorlu insani koşullarla karşı karşıya olan Filistinlilere destek amacıyla gıda, un, battaniye, giysi, ilaç ve diğer yardım malzemeleri taşındı.

Habere göre, ittifakın önceki 13 konvoyuyla birlikte Gazze'ye toplamda 75.000 tondan fazla insani yardım ulaştırıldı.

Öte yandan Gazze'deki sağlık yetkilileri, son 48 saatteki İsrail saldırılarında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 26 kişinin yaralandığını bildirdi. Böylece Ekim 2025'te İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1.580'e, yaralı sayısı ise 5.711'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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