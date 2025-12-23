Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, Gazze ve Sudan ile ilgili gelişmeleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile Gazze Şeridi ve Sudan ile ilgili gelişmeleri görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki koordinasyon ve istişare çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, Abdulati ve Bin Ferhan, ikili ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra Gazze ve Sudan başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı.

Abdulati, "Mısır'ın Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesle ilgili planın ikinci aşamasını uygulama yönünde sarf ettiği çabaları dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ateşkesle ilgili sonraki aşamalara geçmenin önemine işaret eden Abdulati, Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'nin idaresini üstlenmesi hazırlıkları kapsamında teknokratlardan oluşacak Filistinli bir komitenin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Filistin toprak bütünlüğüne halel getirecek her türlü uygulamayı reddettiklerini dile getiren Abdulati, işgal altındaki Batı Şeria'da da yeni bir dayatmanın kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Sudan'daki gelişmeleri de ele alan Abdulati ve Bin Ferhan, Sudan'da kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için dörtlü mekanizma (Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD) ile koordinasyonun önemine vurgu yaptılar.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Sudan'ın istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasına desteklerini yineledi.