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Mısır ve Suudi Arabistan'dan acil çağrı

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'nin İran'a saldırıları gündemdeyken, "bölgedeki askeri gerilimin derhal durdurulması, siyasi ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesi" çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'nin İran'a saldırıları gündemdeyken, "bölgedeki askeri gerilimin derhal durdurulması, siyasi ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesi" çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullati ve Bin Ferhan yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ve gerilimi ele aldı.

Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının bölgede gerilimin artmasını engellemek için yürütülen çabaları ele aldığı görüşmede, bölgedeki askeri gerilimin derhal durdurulması, siyasi ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesi çağrısı yapıldı.

Abdullati ve Bin Ferhan'ın, "bölgedeki krizlerin çözülmesinde en ideal yol olarak siyasi ve diplomatik çözümlerin benimsenmesi ve askeri gerilimden uzak durulmasının önemini vurguladığı" aktarıldı.

Bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesinin yanı sıra bölge ülkeleri ile halklarının çıkarlarının korunması amacıyla Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki yakın koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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