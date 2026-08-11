Mısır ve Katar'dan Kolombiya'ya Golan Tepeleri Tepkisi

Mısır ve Katar, Kolombiya'nın işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığı yönündeki kararını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya Dışişleri Bakanlığının 10 Ağustos'ta yayımladığı ve işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde sözde İsrail egemenliğini tanıyan kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, uluslararası hukuk kurallarına ve ilgili uluslararası meşruiyete aykırı olan bu kararın kesin bir dille reddedildiği belirtilirken, İsrail'in "işgal ettiği Golan Tepeleri'nden çekilmesi gerektiği" vurgulandı.

Mısır'ın, Suriye'nin "egemenliğine, birliğine, toprak bütünlüğüne ve işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hakkına güçlü şekilde destek verdiği" vurgulanan açıklamada, Kolombiya'nın kararının "hukuki bir etkisinin olmadığı ve hukuki statüyü değiştirmediği" kaydedildi.

Katar: Karar, İsrail'in BMGK kararını hiçe saymasına yardımcı oluyor

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri'ne ilişkin kararının, İsrail'in 1981 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararını hiçe saymasına yardımcı olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Kolombiya'nın kararının Golan Tepeleri'nin "işgal altındaki bir Arap toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği" kaydedilen açıklamada, "İsrail yasalarının, yargı yetkisinin ve yönetiminin Golan Tepeleri'ne uygulanması geçersizdir ve hiçbir hukuki etkisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Golan Tepeleri dahil tüm işgal altındaki Arap topraklarından çekilerek uluslararası hukuk kararlarına uyması gerektiğini vurgulanırken, İsrail'in Golan Tepeleri üzerinde egemenliğini tanıma yönündeki tek taraflı kararların "bölgede barışın önünde büyük bir engel teşkil edeceği" bildirildi.

Kolombiya hükümeti, dün işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığını bildirmişti.

Kaynak: AA