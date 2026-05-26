Haberler

Sisi ve Pezeşkiyan, ABD ve İran'ın mutabakat zaptına ulaşma çabalarını görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İran arasında bölgesel güvenliği sağlayacak mutabakat zaptı müzakerelerini ele aldı. Sisi, Mısır'ın müzakerelere tam desteğini yinelerken, Pezeşkiyan da Arap ülkeleriyle ilişkileri güçlendirme isteğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile bölgede güvenliği yeniden sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya hazırlık olarak ABD ve İran arasında bir mutabakat zaptına varılması için yürütülen müzakereleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Pezeşkiyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sisi, ülkesinin müzakerelere tam desteğini belirterek, Mısır'ın müzakereleri kolaylaştırmak ve gerginliğin tırmanmasına son verecek, bölgeye güvenlik ve istikrarı geri getirecek nihai ve kapsamlı bir anlaşmanın yolunun açılması için gösterdiği çabalara dikkati çekti.

Birkaç gün önce Arap liderlerle birlikte ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Sisi, ülkesinin bölgedeki tüm krizlere barışçıl çözümler bulunması çağrısını da yineledi.

Sisi, Körfez ülkelerinin egemenliğini hedef alan her türlü saldırıyı ve toprak bütünlüğüne yönelik tüm tehditleri kesin bir şekilde reddederek, yanlış hesaplardan kaçınmanın ve diplomatik yol için yeterli fırsat tanınması gerekliliğine vurgu yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin, İran ile ABD'nin bakış açıları arasındaki farklılığı gidermek için Mısır ve diğer bölgesel tarafların gösterdiği çabadan memnuniyetini dile getirdi.

Pezeşkiyan, İran'ın tüm Arap ülkeleriyle, özellikle Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle kardeşlik ilişkilerini güçlendirmeye istekli olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA / Hüsameddin Salih
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış
Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao'dan Milan'a veda gibi açıklama

Fenerbahçelileri heyecana soktu!
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

Özel'in mitinginde görüntülenen seçim otobüsünün sahibi şaşırttı
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor

Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'de ilk büyük toplantı! Sayı belli oldu
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü

60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle

''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olacak'' diyerek duyurdu
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu