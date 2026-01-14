Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump'ın Afrika Kıdemli Danışmanı ile Sudan'ı görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile Sudan'daki gelişmeleri görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, başkent Kahire'de Boulos ile bir araya geldi.

Görüşmede başta Sudan'da yaşanan son gelişmeler olmak üzere ortak öneme sahip bölgesel konular ele alındı.

Sisi, Mısır'ın Sudan'da istikrar ve güvenliği sağlayıcı tüm uluslararası ve bölgesel çabaları desteklediğini vurguladı.

Sudan'ın güvenliğine ve istikrarına zarar verecek her türlü çabanın karşısında olduklarını dile getiren Sisi, kardeş iki ülke arasındaki doğal ulusal güvenlik bağından dolayı Mısır'ın buna asla izin vermeyeceğini ifade etti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, Ekim 2025'te şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.