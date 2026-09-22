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Mısır ve ABD dışişleri bakanları New York'ta Sudan dahil bölgesel konuları görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta görüştü. Görüşmede Sudan başta olmak üzere bölgesel meseleler ile stratejik işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı ve koordinasyonun artırılmasının önemi vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio, bölgesel gelişmeler ile iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Rubio, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York'ta bir araya geldi.

Görüşmede Sudan dosyası başta olmak üzere çeşitli bölgesel meseleler ele alınırken, konuya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Taraflar ayrıca Mısır ile ABD arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi ile ortak konularda koordinasyon ve istişarenin artırılmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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