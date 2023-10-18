Mısır Senatosundan Cumhurbaşkanı Sisi'nin ulusal güvenliğe yönelik tüm kararlarına destek açıklaması

Mısır Senatosu Başkanı Abdulvehhab Abdurrezzak, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ülkenin ulusal güvenliğinin yanı sıra sınırların korunması ve Filistin halkıyla dayanışma için aldığı tüm kararları desteklediklerini açıkladı.

Mısır Senatosu Başkanı Abdulvehhab Abdurrezzak, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ülkenin ulusal güvenliğinin yanı sıra sınırların korunması ve Filistin halkıyla dayanışma için aldığı tüm kararları desteklediklerini açıkladı.

Mısır Parlamentosunun alt kanadı Senato, "Filistin'deki son gelişmeleri" görüşmek üzere olağan dışı toplandı.

Senatonun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadığını ve "soykırım savaşı" olarak nitelendirdiğini ifade eden Abdurrezzak, "Senato, İsrail'in kardeş Filistin halkına yönelik vahşi saldırısını, tüm anlaşmaları, sözleşmeleri, uluslararası normları ve insani değerleri ihlal eden bu vahşi ve haksız saldırıyı büyük bir üzüntü ve acıyla takip ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurarak çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden sivilleri katlettiğini dile getiren Abdurrezzak, İsrail'in Nisan 1970'de de Mısır'da bir okulu hedef alarak çocuklara kıydığını hatırlattı.

Abdurrezzak, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik "tehcir" politikasını reddettiklerini belirterek, "Senato, Mısır'ın ulusal güvenliğini korumak, devletin sınırlarını güvence altına almak ve Filistin halkını desteklemek için aldığı tüm kararlarda Başkan Sisi'yi destekliyor." dedi.

Uluslararası topluma ve dünya genelinde tüm parlamentolara İsrail saldırılarının kınanması ve sorumluların hesap vermesi adına harekete geçilmesi çağrısında bulunan Abdurrezzak, ayrıca, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına müsaade etmesi için İsrail'e uluslararası düzeyde baskı uygulanmasını istedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.