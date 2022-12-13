Mısır Piramitleri Yarı Maratonu'na Katılan Koşucular "Tarih İçinde Yarıştı"

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneybatısında Cumartesi günü, onlarca ülkeden gelen yaklaşık 4.000 koşucu arka planında simgesel yapılar Büyük Giza Piramitleri'nin bulunduğu dördüncü Piramitler Yarı Maratonu'nda yarıştı.

Etkinliğin "Tarih İçinde Yarış" sloganında olduğu gibi, katılımcılar da 4.000 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilmiş tarihi yapıların çevresinde koşma fırsatı buldu.

5 kilometrelik yarış, 10 kilometrelik yarış ve 21 kilometrelik yarı maratondan oluşan etkinliğin erkekler ve kadınlar gruplarında her mesafe için altı altın madalyanın sahibi çoğunlukla Mısırlı koşucular oldu.

21 km'lik yarı maratonun ilk kadın tamamlayıcısı olan Amerikalı koşucu Abigail Cember, yarışmada Mısırlı olmayan tek altın madalya sahibiydi.

Erkek yarışçılar için yarı maratonda altın madalya kazanan Mısırlı atlet Salem Mohamed Salem, birkaç inişli çıkışlı ve yokuşlu zor yarış parkuru sebebiyle rekabetin "güçlü" olduğunu söyledi.

Etkinlik Mısır'ın önde gelen spor etkinlikleri yönetim şirketi TriFactory tarafından Mısır Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde Mısır'ın spor ve turizm bakanlıklarının desteğiyle düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.(XHTV)