Mısır, Ölümcül Köpek Balığı Saldırısının Ardından Hurghada'da Denize Girmeyi Yasakladı

KAHİRE, 9 Haziran (Xinhua) -- Mısır hükümeti, Rus bir turistin köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Perşembe günü Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti Hurghada'da tüm su sporlarını ve deniz faaliyetlerini durdurdu.

KAHİRE, 9 Haziran (Xinhua) -- Mısır hükümeti, Rus bir turistin köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Perşembe günü Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti Hurghada'da tüm su sporlarını ve deniz faaliyetlerini durdurdu.

Mısır Çevre Bakanlığı, bölgede inceleme ve araştırma yapılacağı için Kızıldeniz'deki El Gouna tatil beldesi ile Soma Körfezi arasındaki tüm yüzme, şnorkelli yüzme ve diğer su sporlarının Cuma gününden itibaren iki gün süreyle durdurulması talimatını verdi.

Hurghada'daki Rusya Başkonsolosluğu, sabah erken saatlerde Rus bir erkek turistin "köpekbalığı saldırısı sonucu" öldüğünü doğruladı.

Sosyal medyada dolaşan bir video, denizde yüzen bir adamın dev bir köpekbalığı tarafından iki parçaya ayrıldığını gösterdi.

Mısır Çevre Bakanı Yasmine Fouad, saldırıyı yapanın bir tür kaplan köpekbalığı olduğunun Mısırlı bir ekip tarafından tespit edildiğini, köpekbalığının yakalandığını ve incelenmek üzere bakanlığın laboratuvarına gönderildiğini teyit etti.

Bakan, Kızıldeniz'in doğal kaynaklarıyla temas eden tatilcileri, can güvenliğini korumak adına talimatlara ve düzenlemelere uymaya çağırdı.

Mısır'daki Kızıldeniz tatil beldelerinde köpekbalığı saldırıları nadiren yaşanıyor olsa da geçen yıl iki turistin köpekbalığı saldırısında ölmesinin ardından Mısırlı yetkililer Kızıldeniz kıyı şeridinin bir bölümünü kapatmıştı.

Mısır'ın Kızıldeniz tatil beldeleri, özellikle Hurghada, Rus turistler için popüler noktalardan biri olma özelliği taşıyor.