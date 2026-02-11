Mısır parlamentosundan geniş kapsamlı kabine değişikliğine onay
Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin sunduğu kabine değişikliğini salt çoğunlukla onayladı. Değişiklikle, hükümetteki 30 bakanlığın 17'sinde revizyon yapıldı.
Parlamentoda düzenlenen oturumda konuşan Meclis Başkanı Hişam Bedevi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bazı bakanlıklarda kabine değişikliği yapılmasına ilişkin yazıyı Meclis'e sunduğunu söyledi.
Bedevi, oturum sırasında değişiklik listesini milletvekillerinin oylamasına sunarken, kabine değişikliğinin salt çoğunlukla kabul edildiği bildirildi.
Değişiklikle birlikte Mısır hükümetinde 30 bakanlığın 17'sinde revizyona gidildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel