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Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor

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Mısır, ABD'nin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı İslam İşbirliği Teşkilatının olağanüstü toplanması konusunda prensipte anlaşıldığını duyurdu.

Mısır, ABD'nin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) olağanüstü toplanması konusunda prensipte anlaşıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, son günlerde Suudi Arabistan, Pakistan, İran ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde Filistin meselesi düzeyindeki gelişmeleri ele aldı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Gerçekleştirilen temaslarda, 27 Şubat'ta Kahire'de yapılması planlanan acil Arap zirvesinin ardından İİT'nın bakanlar düzeyinde olağanüstü toplanması konusunda prensipte anlaşıldığı belirtildi.

Toplantının, Arap ve Müslüman ülkelerin Filistin meselesindeki tutumunun değişmezleri ile Filistin halkının başta kendi kaderini tayin ve kendi topraklarında yaşama olmak üzere devredilemez haklarına bağlılığının teyit edilmesini amaçlıyor.

Açıklamada, İİT olağanüstü toplantısının tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını ileri sürdü. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Mısır, Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele almak amacıyla 27 Şubat'ta düzenlenecek acil bir Arap zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de 9 Şubat'ta İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD yönetiminin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı acil toplantı çağrısında bulunmuştu.

Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

toplananlara bak. hepsinin yıllık geliri amerikadaki emekli maaşı etmez. toplanıp beraber izlicekler herhalde gazzenin yok olusunu

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Haber Yorumlarımesut güneş:

sadece kınamak için toplanıyorlar

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Haber YorumlarıMehmet Kan:

Elin deynegiyle gerdeğe girersen doğacak çocuğa da sahip çıkamazsın niye cumhurbaşkanı bas bas bağırıyor kendi uçağımızı kendi füzemizi yapalım bir an önce diye.

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