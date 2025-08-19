Mısır'ın Ateşkes Planı Hamas Tarafından Kabul Edildi

İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması için çaba sarfeden arabulucu ülke Mısır'ın hazırladığı ateşkes planı Hamas tarafından kabul edildi. İsrail ile savaş halinde olan radikal İslamcı Hamas örgütünün, 60 günlük bir ateşkes önerisini kabul ettiği bildirildi. Hamas'ın üst düzey temsilcilerinden Basem Naim, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, öneriyi onaylama kararlarını arabuluculara ilettiklerini duyurdu.

İsrail hükümetinin bir temsilcisi de Hamas'ın ilgili kararının kendilerine ulaştığını kamuoyu ile paylaşırken hükümet konuya ilişkin nasıl bir tavır takınılacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise yayınladığı bir video mesajında, "Ben de haberleri sizin gibi medyadan takip ediyor ve Hamas'ın çok büyük bir baskı altında olduğu izlenimini ediniyorum" ifadelerini kullandı. Gözlemcilerin aktardığına göre Hamas'ın kabul ettiği ateşkes anlaşması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un daha önce hazırladığı ateşkes planı ile benzerlikler taşıyor.

Mısır ile Katar, ABD'nin desteğiyle bir süredir İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanabilmesi için arabuluculuk yapıyor. Mısır tarafından gündeme getirilen yeni ateşkes planı, İsrail'in askeri operasyonlarına 60 gün ara vermesini ve bu sürede Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin yarısının serbest bırakılmasını, İsrail'in elinde bulunan bazı Filistinli tutsakların da özgürlüklerine kavuşmasını öngörüyor.

Arabulucular, Batı ülkeleri tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan Hamas'ın temsilcileri ile geçen Pazar günü Kahire'de bir araya gelmiş, Pazartesi günü devam eden görüşmelere Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani de katılmıştı.

İsrail tankları Gazze kentinde

İsrail'in Ağustos ayı başında aldığı, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları genişletme ve Gazze kentini işgal etme kararı da ordu tarafından uygulanıyor. İsrail tankları Pazartesi geç saatlerde, Gazze kentinin güneyindeki Sabra mahallesine girdi. Başbakan Netanyahu, daha önce yaptığı bir açıklamada, Gazze şehrinin, Gazze Şeridi'nde kalan "son kent kale" olduğunu dile getirmişti.

İsrail hükümetinin, operasyonları tüm Gazze Şeridi'ne yayma kararı hem uluslararası alanda hem de İsrail toplumunun bir kesiminde endişe yaratmış, bu bağlamda İsrail'de Pazar günü pek çok kentte on binlerce insan, savaşın derhal sona ermesi ve Gazze'deki rehinelerin ülkeye geri getirilmesi için gösteriler düzenlemişti.

İsrail makamları, söz konusu rehinelerden 20'sinin hayatta olduğunu tahmin ediyor.

