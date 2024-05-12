Mısır Hava Kuvvetleri Gazze'ye Yardım Ulaştırdı

ÇEKİM TARİHİ: 11 Mayıs 2024

Mısır Hava Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'ne yardım bıraktığı uçuşlardan çeşitli görüntüler ( Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin izniyle)

Mısır Silahlı Kuvvetleri, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Gazze Şeridi'ne ortak operasyonla tonlarca insani yardım ulaştırdığını duyurdu.

Mısır ordusu tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada bu adımın kardeş Filistin halkını desteklemek ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin vatandaşlarının karşı karşıya kaldığı son derece zor insani trajediyi sona erdirmek, mevcut krizi yatıştırmak ve Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir ateşkese varmak için Mısır'ın tüm taraflar ve uluslararası güçlerle işbirliği içindeki yoğun çabalarının devamı olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre bu yardım operasyonu, çatışmayı durdurmak ve çatışmanın bölgede daha fazla yayılmasını önlemek için çalışan Mısır'ın Gazze'ye aralıksız ve yeterli yardım sağlanması amacıyla uluslararası toplumu devreye sokma çabalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)