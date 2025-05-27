Mısır, Gazze'de Ateşkes İçin Taraflarla Yoğun Temaslarda

Mısır, Gazze'de Ateşkes İçin Taraflarla Yoğun Temaslarda
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Mısır, Hamas ile İsrail arasında ateşkes sağlamak için Katar ve ABD ile koordinasyon içinde çalışıyor. Taraflardan esneklik isteniyor.

Mısır'ın, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında en kısa sürede ateşkes sağlanması amacıyla taraflarla yoğun temaslar yürüttüğü bildirildi.

Mısır merkezli El-Kahire el-İhbariyye kanalının ismini vermediği bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Mısır, Katar ve ABD arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleriyle ilgili koordinasyonun sürdüğü ifade edildi.

Mısır'ın en kısa zamanda anlaşmaya varılması için tüm taraflarla yoğun temaslar içinde olduğu ve Hamas ile İsrail'den de anlaşmaya varılması için gerekli esnekliği göstermelerini istediği aktarıldı.

Katar, Mısır ve ABD, Gazze'de ateşkese varılması için arabuluculuk yapıyor. Basında, Katar'ın başkenti Doha'da bu konuda gayriresmi görüşmeler yapıldığı haberleri yer almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı bir video mesajda, "bugün olmazsa yarın" esir takası konusunda bir haber verebileceklerini söylemişti.

Hamas'a yakın Filistinli bir kaynak da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze ile ilgili ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın, ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili önerisini kabul ettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve grubun tutumunun kabul edilemez olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
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