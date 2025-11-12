Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Bakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'de ateşkesin uygulanması ve ilerletilmesi konusunda Türkiye ile fikir birliği içinde olduklarını belirterek, " Gazze'de uluslararası görev gücünün kurulması kararı, Filistin halkının gelecekteki hakları da dikkate alınarak, titizlikle ve dikkatle formüle edilmelidir." dedi.

Abdulati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'daki Türkiye- Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mısırlı Bakan, yaşanan uçak kazası nedeniyle taziyelerini belirterek, "Türkiye halkına, devletine ve hükümetine, Mısır devleti, halkı ve hükümetinin derin taziyelerini iletmek istiyorum. Askeri kargo uçağı düşmesi sonucu şehit düşenler var. En içten duygularımızla taziyelerimizi sunuyorum, mekanları cennet makamları ali olsun. Allah yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Fidan ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Abdulati, iki ülke arasında işbirliği, koordinasyon ve istikrarı sağlamaya yönelik çalışmaların olduğunu belirtti.

Abdulati, Türkiye-Mısır ilişkilerinin 100. yılının kutlandığına dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ilişkileri yansıtan kalıcı bir sembol olması için Ankara'ya konulmak üzere firavun heykeli replikası hediye etmek istediklerini anlattı.

Türkiye ile Mısır arasında 2024 yılında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına değinen Abdulati, ikinci toplantının Kahire'de yapılacağını ve Fidan ile Erdoğan'ı davet ettiklerini aktardı.

Abdulati, ortak planlama grubu ilk toplantısına ilişkin, "Olumlu müzakerelerimiz ve ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımıyla da gerçekleşti. İkili ilişkilerimizi ele aldık, ilişkilerimizi ilerletmeye yönelik ortak irademizi yineledik, buna ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Mısır arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi için çalışmanın önemine vurgu yapan Abdulati, Mısır'daki Türk yatırımlarını önemsediklerini, yatırım olanaklarının bulunduğunu ve çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik çabaların yürütüldüğünü kaydetti.

" Gazze'de uluslararası görev gücünün kurulması titizlikle formüle edilmelidir"

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Filistin meselesine ilişkin Batı Şeria ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, "Mısır, Türkiye, Katar ve ABD'nin çabaları sonucu başarıya ulaşan Şarm el-Şeyh'teki anlaşmaya yönelik çalışmaları ve ateşkesi kalıcı kılmak için çalışmaları sürdüreceğiz. Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını desteklemek ve ikinci aşamaya geçmek için ortak hareket etmenin önemi konusunda Türk tarafıyla mutabık kaldık." şeklinde konuştu.

Ateşkesin başarısının bölgede gerilime dönülmesini engelleyeceğini söyleyen Abdulati, "Türkiye ve Mısır olarak ortak çabaları, iki devletli çözümün gerçekleşmesini ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasının önemini vurguladık." dedi.

Abdulati, Gazze'nin yönetimi ve istikrar gücüne ilişkin New York'ta müzakerelerin devam ettiğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) çıkacak taslak kararla ayrıntıların, yetki ve sınırların belirleneceğini belirtti.

Mısırlı Bakan, " Gazze'de uluslararası görev gücünün kurulması kararı, Filistin halkının gelecekteki hakları da dikkate alınarak, titizlikle ve dikkatle formüle edilmelidir." ifadesini kullandı.

Gazze'nin yeniden inşaası için Kahire'de uluslararası konferans düzenleyeceklerini belirten Abdulati, büyük yıkım meydana gelen Gazze'de Filistin halkının desteklenerek kendi topraklarında yaşamalarının sağlanmasının altını çizdi.

Abdulati, Gazze'nin imarının yanı sıra siyasi süreçte de ilerleme kaydedilmesinin önemine işaret ederek, "Filistin devletinin kurulmasıyla sonuçlanacak siyasi bir ufuk çizilmesi gerektiğini, İsrail dahil tüm bölgede istikrarı ve güveni sağlamanın tek yolunun bu olduğunu" ifade etti.

Batı Şeria ve Gazze arasındaki organik bağa dikkati çeken Abdulati, İsrail'in emri vaki, ilhak ve yerleşim politikalarına, Filistin halkının meşru haklarına kast eden girişimlere Türkiye ve Mısır'ın karşı olduğunu vurguladı.

"Suriye'yi desteklemeliyiz ki bölgedeki faal rolüne geri dönsün"

Abdulati, "Suriye'nin güvenlik, istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik desteklerimizi ifade etmek istiyorum. Suriye'yi desteklemeliyiz ki bölgedeki faal rolüne geri dönsün, bölgesel ve uluslararası rolünü geri alsın." diye konuştu.

Suriye'de halkın tüm kesimlerini kapsayıcı bir siyaset uygulamanın önemine değinen Abdulati, Suriye halkının beklentilerinin karşılanması gerektiğini söyledi.

Abdulati, Libya'nın egemenliğinin önemine dikkati çekerek, ortak bir Libya çözümünün bulunması, halihazırda ülkenin yürütme gücündeki bölünmüşlüğün giderilmesi ve yabancı milis ile paralı askerlerin bu ülkeden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Yakın zamanda Sudan'ı ziyaret ederek Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüştüğünü söyleyen Abdulati, "Sudan'da ateşkes yapılmalı, siyasi çözüm bulunmalıdır. Sudan'ın birliği ve bütünlüğünü korumak, ülkeyi bölmeye yönelik tüm planlara karşı olmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Abdulati, Fidan ile uluslararası sahadaki gelişmeleri de değerlendirdiklerini, Ukrayna'daki durumun enerji ve gıda güvenliği konusunda yol açtığı endişeleri ele aldıklarını söyledi.

Mısırlı Bakan, "Müzakerelerimiz iki ülkenin ne kadar çok ortak paydada birleştiğini göstermiştir,. İşbirliği ve koordinasyonu sürdürmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.