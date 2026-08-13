Mısır'dan Sudan'a destek ve birlik vurgusu

Mısır, Sudan ve halkına "her türlü destek ve yardımı" sağlamayı sürdüreceğini belirterek, Sudan'ı bölmeye yönelik her türlü girişimi reddettiğini, ülkenin birliğine ve egemenliğine bağlılığını yineledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Sudan'daki son gelişmeler ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, görüşmede Sudan'daki mevcut zorluklar karşısında ülkesinin Sudan ve halkına her türlü destek ve yardımı sağlamayı sürdüreceğini belirtti.

Abdulati, Kahire'nin iki ülke halkının çıkarlarına hizmet edecek şekilde ikili işbirliğini geliştirmeye önem verdiğini belirtti.

Mısırlı Bakan ayrıca ülkesinin Sudan'ın birliğine, toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ulusal kurumlarına verdiği kararlı desteği, Sudan'ı bölme veya devletin birliğini ve bütünlüğünü tehdit etme girişimlerini reddettiklerini yineledi.

Sudan'ın geleceğine yalnızca halkının karar vermesi gerektiğini belirten Abdulati, siyasi sürecin Sudan halkının kazanımlarını koruyacak ve güvenlik ile istikrar beklentilerini karşılayacak şekilde "tamamen Sudanlıların sahipliğine" dayanması gerektiğini söyledi.

İki bakan, önümüzdeki dönemde koordinasyon ve istişareyi sürdürme, ikili ilişkileri geliştirme ve ortak önemi haiz konularda iletişimi güçlendirme konusunda mutabık kaldı. Bunun Sudan'ın güvenliği ve istikrarının desteklenmesine, birlik ve egemenliğinin korunmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA