Mısır, Filistinlilerin ayrılıkçı Somaliland'e yerleştirilmesi planlarını reddettiğini yineledi

Mısır, Somali'nin birliğine ve egemenliğine verdiği desteği yineleyerek, Filistinlilerin ayrılıkçı Somaliland bölgesine yerleştirilmesi planlarını reddettiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bedir Abdulati, ülkesinin talebi üzerine Somali'nin toprak bütünlüğünü desteklemek amacıyla çevrim içi düzenlenen Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi oturumunda konuştu.

Abdulati, " İsrail'in sözde Somaliland bölgesini tek taraflı ve yasa dışı bir şekilde tanıması, Somali'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün açık bir şekilde ihlalidir, uluslararası hukuk kurallarını, Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve Afrika Birliği Kurucu Yasası'nı baltalamaktadır." dedi.

İsrail'in Somaliland bölgesini tanımasının uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden tehlikeli bir örnek olarak niteleyen Abdulati, Somali'nin birlik içinde desteklenmesi, Somali ve Afrika Boynuzu bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çalışılması gerektiğini aktardı.

Abdulati, bölgede istikrarı tehdit eden ve yasal çerçeveler dışında yeni siyasi gerçeklilker dayatmayı amaçlayan tek taraflı eylemlere karşı sessiz kalınamayacağını vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı, ülkesinin Somali'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak desteklediğine vurgu yaparak, Somali'nin birliğinin Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz bölgesinin istikrarı için temel bir unsur olduğunu söyledi.

" İsrail'in, Somaliland'i tanıması bölgedeki çatışmaları ve güvensizliği körüklüyor." diyen Bedir Abdulati, yasa dışı olarak Somaliland'i tanıma kararının sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Abdulati, ülkesinin uluslararası alanda İsrail'in hamlesini reddeden çabalar gösterdiğini ve bölgesel açıklamaların yapıldığını hatırlatarak, İsrail'in yasa dışı hamlesinin Filistin halkının topraklarından zorla çıkarılmasını amaçlayan herhangi bir planla ilişkilendirilmesine yönelik her türlü girişimin kesin bir şekilde reddedildiğini kaydetti.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.