Mısır'dan, helikopter kazansında şehit olanlar için Türkiye ve Katar'a başsağlığı mesajı

Mısır, Katar kara sularında Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitimler sırasında teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde şehit olanlar için Türkiye ve Katar'a taziye dileklerini iletti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Katar kara sularında helikopterin düşmesi sonucu şehit olanlar için başsağlığı mesajı paylaştı.

Mesajda, "Mısır, Katar kara sularında meydana gelen ve her iki ülkeden de can kaybına yol açan helikopter kazasında hayatını kaybedenler için kardeş ülke Katar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne en derin başsağlığı ve en içten taziyelerini sunar." ifadesine yer verildi.

Mısır, yaşanan elim hadiseden ötürü Türkiye ve Katar ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterde şehit olan 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirmişti.