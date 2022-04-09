Mısır'da ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Kameruddin içeceği ve tatlısı

Mısır mutfağının popüler içeceği ve tatlısı "Kameruddin" her ramazanda olduğu gibi bu yıl da yine iftar sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Ana malzemesi kayısı olan Kameruddin içeceği evde kolayca yapılabilirken, tatlısı ise daha çok fabrikalarda üretiliyor.

Arap mutfağının lezzeti, popüler içeceği ve tatlısı Kameruddin, Arap coğrafyasında asırlar öncesine dayanıyor.

Emeviler döneminden kalan bir içecek

Tarihi kaynaklara göre, Mısır'da ramazan ayının geleneksel içeceği haline gelen Kameruddin, yaklaşık 1400 yıl öncesine Emevilerin 5. Halifesi Abdulmelik bin Mervan dönemine kadar dayanıyor.

Kameruddin tatlısı üreticisi Muhammed Karika, AA muhabirine, iftar sofralarını süsleyen, Arap halkının özellikle de Mısırlıların favori tatlı ve içeceği Kameruddinin önemini ve yapılışını anlattı.

Karika, söz konusu tatlı ve içeceğin belli bir üretim mevsimi olduğuna işaret ederek, recep ayının başlangıcından ramazan ayının sonuna kadar Kameruddin yapımına devam edildiğini kaydetti.

Kayısılar aylar öncesinden stoklanıyor

Üreticilerin ramazanda Kameruddinin ana malzemesi kayısıyı temin etmekte sıkıntı yaşamamak için aylar öncesinden önlem aldığını belirten Karika, "Genellikle Kameruddin üretim mevsimi kayısı mevsimine denk gelmiyor, onun için ramazan ayından önce yeterli miktarda kayısı stokluyoruz." dedi.

Stoklanan kayısıların önce sıkıldığını ardından bir miktar su ve şeker ile büyük kaplarda karıştırıldığını anlatan Karika, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kameruddinin hazır olması için yüksek ateşte yapışkan bir hal alıncaya kadar karıştırılmaya devam edilmesi gerekiyor. Kıvamına gelince dikdörtgen tepsilere boşaltılıp, kurutulduktan sonra parçalara ayrılarak, paketlenip piyasaya sürülüyor."

Mısır halkı genellikle sütlü kuru hurma ile iftarını açmayı tercih ediyor

Kameruddin üretiminin yanı sıra kuru hurma satışı da yapan Karika, Mısır halkının ramazan ayında çoğunlukla iftarını sütle karıştırılmış kuru hurma ile yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Mısırlıların sütlü hurmayı çok sevdiğini dile getiren Karika, ramazan ayında piyasaya yüklü miktarda kurutulmuş hurma sürdüğünü ve çok fazla satış yaptığını ifade etti.

Mısır'da halkın sütlü hurmaya bir nevi "aşık" olduğunu vurgulayan Karika, sütlü hurmanın yapımı hakkında da bilgi verdi. Karika, hurmanın çekirdekleri çıkartıldıktan sonra sütle karıştırıp iyice kaynatıldıktan sonra tüketmeye hazır hale geldiğini kaydetti.