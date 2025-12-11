Mısır'daki Temsilciler Meclisi seçimlerinde 30 bölgede yeniden oy verme işlemi tamamlandı

Mısır parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi üyelerinin belirlendiği seçimlerde, iptal edilen 30 seçim bölgesinde yeniden oy verme işlemi tamamlandı.

AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, oy verme işleminin bitiminden hemen sonra oy sayımına başlandı.

Seçim sonuçlarının 18 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

İlk aşaması 10-11 Kasım tarihlerinde 14 ilde gerçekleştirilen seçimlerin ikinci aşaması, 27 vilayetin 13'ünde 24 Kasım sabahı başlamış, 26 Kasım akşamı sona ermişti.

Mısır Ulusal Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre, Yüksek İdari Mahkeme, yapılan itirazlar üzerine, kasım ayı sonunda "seçmen oylarının sayımında ve sayısal olarak değerlendirilmesinde usulsüzlükler yapıldığı" gerekçesiyle 30 seçim bölgesinin sonuçlarını geçersiz sayarak bu bölgelerdeki seçimleri iptal etmişti.

Nüfusu yaklaşık 108 milyon olan Mısır'da, 69 milyona yakın seçmen bulunuyor.

Temsilciler Meclisi'nde görev süresi 5 yıl olmak üzere 568 kişi yer alırken, bunların en fazla yüzde 5'i Cumhurbaşkanı tarafından atanabiliyor.

Aynı süreyi paylaşan Senato ise 300 üyesiyle görev yapıyor ve bu üyelerin üçte biri Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor, üçte ikisi ise seçimle belirleniyor.

Mısır parlamentosunun üst kanadı Senato için seçimler ağustos ayında yapılmıştı.