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Kahire'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

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Mısır'ın başkenti Kahire'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı düzenlendi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği konutunda düzenlenen törene Büyükelçi Salih Mutlu Şen başta olmak üzere, diplomatlar, sivil toplum temsilcileri, Mısır Türk toplumundan vatandaşlar ile basın mensupları katıldı.

Anma etkinliği, 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen, törende yaptığı konuşmada, "Eğer Türkiye'de böyle bir hain darbe girişim başarılı olsaydı, Türk devletinin ?egemenliği ve Türk halkının iradesine tehlikeye girecek ve Allah korusun Türkiye ?çok karanlık bir döneme girecekti. Bu Türk milleti bu suretle demokrasi ve milli ?birliğini güçlendirmiş olarak bu imtihandan çıkmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurumsal ? ve toplumsal bazda yaptığı birçok reformla Türkiye'de demokrasinin gerçek anlamıyla ?yerleştiğini ifade eden Şen, şöyle devam etti: ?

?"Bugün Türk Devleti demokrasisini halkının sahip olduğu değerleriyle ?kucaklayarak geliştirmiş ve güçlendirmiştir. Artık bugün halkımız arasında kimse ?inancı, kökeni veya sahip olduğu değerler ve yaşam biçimi dolayısıyla ?dışlanmamakta, devlet içerisinde herhangi bir ayrımcılığa uğramamakta, herkes ?toplumda inancı ve tercihleri doğrultusunda yaşayabilmektedir. ?Bu gerçek anlamda toplumsal da bir demokratik olgunluğa işaret etmektedir."

Dışişleri Bakanı Fidan Kahire'yi ziyaret edecek

Türkiye-Mısır ilişkilerinde ve işbirliğinde ?gelişmelerin önümüzdeki dönemde devam edeceğini vurgulayan Büyükelçi Şen, "Önümüzdeki dönemde Türkiye-Mısır arasındaki ?ekonomik iş birliği ön planda yer alacaktır." diye konuştu.

"Yakın zamanda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kahire'yi ziyaret ?etmesi bekleniyor." bilgisini veren Büyükelçi Şen, Fidan'ın Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ?ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunacağını belirtti.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ?Türk halkı tarafından karşı tarafından karşı çıkılan ve hezimete uğratılan darbe ?girişimine ait video gösteriminin ardından Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

Kaynak: AA / Güncel

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