Mısır Cumhurbaşkanı Sisi oyların yüzde 89,6'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi için başlatılan üç günlük oy verme işleminin ardından sayım işlemleri de tamamlandı. Oyların yüzde 89,6'sını alan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak rekorla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Daha önce girdiği 2014 ve 2018 seçimlerinde yüzde 97 ile cumhurbaşkanı seçilen Mısır lideri Abdulfettah el-Sisi, son seçimde oyların yüzde 89,6'sını alarak yeniden lider seçildi. Katılımın önceki seçimlere göre oldukça yoğun olduğu seçimde Sisi, 39 milyon Mısırlının oyunu alarak da ülke rekorunu kırdı.

4 ADAY YARIŞTI

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi 27 vilayetteki 11 bin 631 seçim komisyonunda 10 Aralık'ta başladı. Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yarıştı.

SİSİ YENİDEN LİDER SEÇİLDİ

Mısır'daki Ulusal Seçim Kurumu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yüzde 89,6'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Mısır'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 bin hakim ve çok sayıda yerel kuruluşun yanı sıra, 14 uluslararası kuruluştan 220 gözlemci eşliğinde düzenleniyor. Kayıtlı seçmen sayısının 67 milyonu geçtiği Mısır'da, seçim sonuçlarının 18 Aralık'ta açıklanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

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