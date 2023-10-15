Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, "İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, " İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü." dedi.

Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti.

Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelere işaret eden Sisi, "Filistin sorununun çözümündeki gecikme daha fazla mağduriyete yol açıyor." diye konuştu.

Filistin sorununun çözümüne yönelik bir ufkun olmayışının bölgede öfkenin artmasına neden olduğunu ifade eden Sisi, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaşımının kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.

Sisi ayrıca, "Gazze'deki durumun kontrol altına alınabilmesini ve çatışmaya başka tarafların müdahil olmamasını umduğunu" belirterek, " İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü." dedi.

ABD Dışişleri Blinken, aralarında İsrail, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ın da bulunduğu bölge ziyareti kapsamında bugün başkent Kahire'ye gelmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da bir gazeteci yaşamını yitirmişti.