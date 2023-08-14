Misina ve kanca takılı caretta carettayı tur teknesi kaptanı denize atlayarak kurtardı Caretta carettaya kaptandan gelen özgürlük Üzerindeki kanca ve misinaları temizleyen kaptan, caretta carettayı 'Hadi benim kızım' diyerek denize uğurladı Alanya'da üzerinde misina ve kanca takılı...

Misina ve kanca takılı caretta carettayı tur teknesi kaptanı denize atlayarak kurtardı

Caretta carettaya kaptandan gelen özgürlük

Üzerindeki kanca ve misinaları temizleyen kaptan, caretta carettayı 'Hadi benim kızım' diyerek denize uğurladı

ANTALYA - Alanya'da üzerinde misina ve kanca takılı caretta carettayı tur teknesi kaptanı denize atlayarak kurtardı. Misinaları temizleyen captan, caretta carettayı denize 'Hadi benim kızım' diyerek uğurladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde günübirlik gezi turu düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarında deniz yüzeyinde bir caretta carettanın haraketsiz olarak durduğunu gördü. Denize atlayan Meşe, önce caretta carettayı tekneye aldı, ardından üzerindeki misina ve kancayı bıçakla keserek temizledi. Meşe, ardından caretta carettayı 'Hadi benim kızım' diyerek denize tekrar saldı.

Normal şartlarda carettaların tekne veya gemi gördüğünde kaçtığına dikkat çeken Meşe, "Kovid salgınını ardından vip tekne turlarında büyük rağbet oldu. Sık sık turistleri tekne ile dolaştırıyoruz. Bu geziler sırasında bölge nesli tükenmekte olan caretta carettaların yumurtlama alanı olduğundan bu tür canlılara karşıda aşırı duyarlılık gösteriyoruz. Yine böyle bir tekne turunda denizde bir kaplumbağa gördük. Normalde kaplumbağa bizi gördüğü zaman harekat haline geçer kaçardı. Bu kaçmayınca bir şeylerin normal olmadığını anladık. Tekneyi durdurdum ve suya atladım. Kaplumbağaya takılan misinaların tekneye takıldığını gördüm. Kendisini kurtardık ve bir havlu yardımı ile tekneye çıkarttık. Kancaları çıkartıp sağlıklı bir şekilde denize bıraktık" dedi.

Turgay Meşe daha önce de onlarca birçok kez deniz kaplumbağası kurtardıklarını söyledi.