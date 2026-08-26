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Eskişehir'de alkol tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Eskişehir'de alkol tartışması kanlı bitti: 1 ölü
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Eskişehir'de N.Ö., birlikte alkol aldığı arkadaşı Bülent Sap'ı tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçak çöp konteynerinde bulundu. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde N.Ö. (42), evine misafirliğe gelen arkadaşı Bülent Sap'ı (48) iddiaya göre birlikte alkol aldıkları sırada çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. N.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ise evin önündeki çöp konteynerinde bulundu.

Olay, Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Sap, arkadaşı N.Ö.'nün yaşadığı tek katlı müstakil eve gitti. Birlikte alkol alan arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında yaşanan arbede sırasında ev sahibi N.Ö., Bülent Sap'ı bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sap'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli N.Ö., polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak evin önündeki çöp konteynerinde bulundu. Sap'ın cenazesi savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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