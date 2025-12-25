Mirasımız Kudüs Derneğinin "Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu" açıklandı

Mirasımız Kudüs Derneğinin "Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu ( Gazze ve Batı Şeria dahil)" kamuoyuna duyuruldu.

Fatih'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısında raporu okuyan Mirasımız Kudüs Derneği Medya Sorumlusu Nihat Topcu, İsrail'in 2025'te Kudüs'te gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinden bahsetti.

Topcu, 17 Kudüslü Müslümanın, İsrail güçleri ya da fanatik Yahudilerin saldırılarında hayatını kaybettiğini, 51 şehit naaşının ise esir tutulduğunu söyledi.

Kudüslü 705 Müslümanın tutuklandığını, 23 çocuğa ev hapsi cezası verildiğini ve 51 kişinin Kudüs'ten sürgün edildiğini ifade eden Topcu, 651 Kudüslünün İsrail'in ya da fanatik Yahudilerin saldırılarında yaralandığını ve 897 yeni kontrol noktası kurulduğunu belirtti.

Topcu, İmar Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla Kudüslü Müslümanlara 20 milyon 228 bin dolar para cezası kesildiğini, 232 kez mali denetim baskını yapıldığını aktardı.

Kudüs esnafının bu yıl ödediği para cezasının 60 milyon 445 bin dolar olduğuna dikkati çeken Topcu, şöyle devam etti:

"302 dükkan ve atölye, ekonomik baskılar sebebiyle kapatıldı. 221 ev ve iş yeri yıkıldı. 570 civarında Kudüslü Filistinli evsiz kaldı. 418 eve yıkım emri verildi. Bu arada Kudüs'teki Müslümanların yaşadıkları evlerin yaklaşık yüzde 80'inin yıkım emri var. 874 ev baskını gerçekleştirildi ve Müslümanların sene içinde 29 bin 800 dönüm arazisine el konuldu. 12 bin 817 yeni kaçak konut imar izni verildi. Müslümanların hasat zamanı gelmiş zeytinlikleri fanatik Yahudiler tarafından basıldı ve 104 zeytinlikten bütün zeytinler çalındı. 214 zeytin ağacı ise kesildi ya da yakıldı."

Topcu, bu yıl 70 binin üzerinde fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini, 166 kişinin Mescid-i Aksa'dan, 51 kişinin ise Kudüs'ten uzaklaştırıldığını, Müslümanlara ait 12 özel okulun kapatıldığını ve 14 öğretmenin de meslekten men edildiğini dile getirdi.

Batı Şeria'da 2025 yılında yaşananlara ilişkin istatistiklerini de paylaşan Topcu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Batı Şeria'da 359 Filistinli şehit oldu, 3 bin 200 Filistinli yaralandı, 10 bin 113 Filistinli gözaltına alındı. Bu arada 87'si kadın, 450'si çocuk, 10 bin 100 kişi esir olarak işgal hapishanelerinde tutuklu. 3 bin 538 işgalci saldırısı gerçekleşti. 602 ev yıkıldı, 858 ev hasar gördü ve 31 bin 919 kişi evlerinden zorla sürgün edildi. Filistinlerin 96 bin dönüm tarım arazisi tahrip edildi, 29 bin 319 yeni yasa dışı yerleşim birimi onaylandı. 10 bin 242 kez şehir, kasaba ve köy yolları kapatıldı. 14 bin 816 şehir, kasaba ve mülteci kampına baskın düzenlendi. 650 kutsal mekana saldırı yapıldı. 1244 yol, su, elektrik ve altyapı saldırısı oldu. 3 bin 355 tarım arazisi ve zeytinlik saldırısı gerçekleştirildi. 5 bin 950 zeytin ağacı imha edildi. Geçtiğimiz yıl içinde 107 okula baskın düzenlendi. Bunların etkisiyle 196 bin Batı Şerialı işsiz kaldı. Bu işsizliğin Filistin ekonomisine kaybı 440 milyon dolar civarında. 2025'te Batı Şeria bölgesinde 142 sağlık tesisi ve personeline yönelik işgal rejimi tarafından saldırı gerçekleştirildi."

" Gazze'de 1 milyon 793 bin 700 kişi yerinden edildi"

Topcu, Gazze ile ilgili raporu da okuyarak, "70 bin 607 şehit oldu, bunun 20 binden fazlası maalesef çocuk. 171 bin 151 kişi yaralandı. 10 binin üzerinde kimliği doğrulanamayan kayıp naaş var. 2 bin 615 kişi yardım bekleme noktalarında hayatını kaybetti, 19 bin 180 kişi yaralandı. 931 acil tahliye bekleyen hasta var. 320 bin 622 bina komple hasar gördü, 1 milyon 793 bin 700 kişi de yerinden edildi. Yetersiz beslenme sebebiyle 113 çocuk hayatını kaybetti. 63 bin 190 çocuk da beslenme yetersizliği nedeniyle tedavi görüyor. 150 bin hamile ve emzikli kadın ise beslenme yetersizliği sebebiyle hem çocukların hem de kendi hayatlarını tehlikeye atmış durumdalar. Yaklaşık 900 bin ton atık var. Bu atıklar aynı zamanda kalıcı hastalıklara da davetiye çıkarmakta." diye konuştu.

Ateşkesten sonra 627 Müslüman'ın hayatını kaybettiğini dile getiren Topcu, şu an hizmet verebilen 74 yoğun bakım yatağının bulunduğunu sözlerine ekledi.

"Kudüs'te bu sene İsrail istediğini rahat bir şekilde yaptı"

Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, bir önceki senelere göre bu yılki raporda çok daha sıkıntılı ve çok daha acı verici rakamların yer aldığını söyledi.

İsrail'in Kudüs'teki baskılarına vurgu yapan Demirci, "Kudüs'te bu sene İsrail istediğini rahat bir şekilde yaptı, yapmaya çalıştı. Çünkü dünya kamuoyu Gazze'yle meşguldü. Bu fırsatı İsrail değerlendirdi ve tarihi boyunca yapamadığı, cesaret edemediği zulmü ve Yahudileştirme planlarını bu sene Kudüs'te yaptı." dedi.

Mescid-i Aksa Mütevelli Heyeti Üyesi ve Kudüs Araştırmacısı Dr. Fahri Ebu Diyab da İsrail'in Kudüs üzerindeki baskılarına dikkati çekerek, bölgenin tarihi ve kültürel kimliğinin hedef alındığını ifade etti.

"Batı Şeria, işgal rejimin politikalarının merkezinde yer alıyor"

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (KUDAM) Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ömer ise raporun odağında Batı Şeria'daki gelişmelerin yer aldığını belirterek, "Batı Şeria, işgal rejimin politikalarının merkezinde yer alıyor." diye konuştu.

Ömer, "2025 yılını daha önce eşi benzeri görünmemiş şiddetlerin yaşandığı bir yıl olarak nitelendirebiliriz. Şu an işgalci gücün hapishanelerinde 3 bin 300'den fazla mahkemesiz tutuklama devam ediyor." ifadelerini kullandı.