Miras Tartışması Sonrasında Polisten Çifte Trajedi: Kayınvalide Öldürüldü, Polis İntihar Girişiminde Bulundu
Kayseri'de miras nedeniyle çıkan tartışmada kayınvalidesini tabancayla öldüren polis memuru, intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan polis, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kayseri'de miras nedeniyle çıkan tartışmada kayınvalidesi Makbule Mısır'ı (60) tabancayla öldürüp ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan polis memuru Suat U. (35), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel