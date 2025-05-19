Miras Anlaşmazlığı Tüfekle Bitti: Kardeşini Yaralayıp Yengesini Öldürdü

Miras Anlaşmazlığı Tüfekle Bitti: Kardeşini Yaralayıp Yengesini Öldürdü
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde miras yüzünden tartıştığı kardeşine ateş açan Serkan Demir, yengesini öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Demir, kavganın miras anlaşmazlığı nedeniyle çıktığını ifade etti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde miras yüzünden aralarında husumet bulunan kardeşini yaralayıp, yengesini öldüren ağabey Serkan Demir (38) tutuklandı. Demir, ifadesinde kardeşinin 'ukala ukala' konuşmasına sinirlendiği için kavga çıktığını söyledi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Bir süredir aralarında miras anlaşmazlığı sebebiyle husumet oluşan Serkan Demir ile aynı binanın zemin katında oturan Emrah Demir (35) ve eşi Safiye Demir (34) arasında evin elektriğinin kesilmesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Serkan Demir yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile kardeşine ve yengesine ateş etti. Emrah ve Safiye Demir çifti yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun 6 yerine kurşun isabet eden Safiye Demir doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Emrah Demir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Serkan Demir olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emrah ve Safiye Demir çiftinin yaklaşık 1 yıl önce evlendikleri öğrenildi. Safiye Demir'in yarın Karayaka beldesinde toprağa verileceği belirtildi.

'UKALA UKALA KONUŞTU'

Kardeşini yaralayıp, eşini de öldüren Serkan Demir, hastane raporu için getirildiği Erbaa Devlet Hastanesinde basın mensuplarının sorusunu yanıtsız bıraktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Demir'in ifadesinde "Aramızda bir süredir miras ve oturduğumuz ev yüzünden tartışma yaşanıyordu. Evin elektriğini kestirmişler, konuşmak için kapılarına gittim. Kardeşim ukala ukala konuştu, kavga çıktı tabanca ile vurdum." dediği öğrenildi. Şüpheli, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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