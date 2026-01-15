Haberler

Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi

Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi. Dualar edilip, ikramlar yapıldı. Edirne'de Selimiye Camisi'nde ve diğer camilerde programlar gerçekleştirildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

Edirne'de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere kandil programları gerçekleştirildi.

Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

İl Müftüsü Ercan Aksu, vaazında Miraç Kandili ve üç ayların öneminden bahsetti.

Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kandil programının ardından cami çıkışında vatandaşlara Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce salep, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfınca da lokma ikram edildi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Namazdan sonra İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda vatandaşlar dua etti.

İl Vaizi Ahmet Talha Hacıahmetoğlu tarafından "Miraç Kandili" konulu vaaz verildi.

Vaazın ardından yatsı namazı kılındı.

Program sonunda Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara salep ikram edildi.

Programa, Vali Uğur Turan da katıldı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu