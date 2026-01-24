Haberler

ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE polisi bir kişiyi daha vurdu

Güncelleme:
Minnesota'nın Minneapolis kentinde, ICE ekiplerinin gözaltına almaya çalıştıkları bir kişi protestolar sırasında vuruldu. Olayın ardından gerginlik devam ediyor, Vali Walz federal ajanları eleştirdi.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentindeki protestolar sırasında bir kişi daha Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vuruldu.

Olay, Minneapolis kentinin 26 Sokak ile Nicollet Caddesi civarında meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 8-10 civarında ICE polisinin zorla yere yatırdıkları bir kişiyi gözaltına almak için boğuştuğu görüldü.

Videoda, bazı ICE polislerinin söz konusu kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği sırada ilk önce tek el silah sesi duyulurken hemen ardından bunu, 9-10 el sıkılan silah sesi izledi.

Gözaltına alınan kişi yerde hareketsiz kalırken, videoyu çeken kişinin, "Kahretsin, yine birini öldürdüler, şaka mı yapıyorsunuz?" şeklinde öfkeli ifadeleri duyuldu.

Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, göğsünden vurulan kişiye kalp masajı yapıldıktan sonra ambulasla hastaneye kaldırıldığını aktardı.

"Minnesota'nın sabrı tükendi"

Minnesota Valisi Tim Walz, olayla ilgili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Walz, "Bu sabah federal ajanlar tarafından gerçekleştirilen bir başka korkunç silahlı saldırının ardından Beyaz Saray ile görüştüm. Minnesota'nın sabrı tükendi. Bu mide bulandırıcı." ifadelerini kullandı.

Trump'tan ICE polislerinin operasyonlarına son vermesini isteyen Walz, "Binlerce şiddet yanlısı, eğitimsiz memuru Minnesota'dan çekmeli. Hemen şimdi." ifadelerine yer verdi.

Gerginlik devam ediyor

100'den fazla gösterici "ICE dışarı" sloganlarıyla olay yerinde toplanırken, federal ICE ekipleri ile göstericiler arasında gerginlik sürüyor.

Sosyal medyadaki video paylaşımlarında, ICE polisinin göstericilere gaz bombaları ile müdahale ettiği görülüyor.

Vurulan kişinin akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
