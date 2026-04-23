Haberler

Tokat'ta valiliğin koltuğuna oturan çocuk okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencisi Esma Selvi Yıldız, bir günlüğüne vali oldu ve okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

TOKAT'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilkokul öğrencisi Esma Selvi Yıldız temsili olarak bir günlüğüne vali oldu. Minik vali, özellikle okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılması yönünde talimat verdi.

Karşıyaka İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Esma Selvi Yıldız, etkinlik kapsamında Tokat Valiliği makamına geçti. Yıldız'ı, Tokat Valisi Abdullah Köklü karşıladı. Makam koltuğuna oturan Yıldız, şehir yönetimine ilişkin görüş ve taleplerini dile getirdi. Son günlerde yaşanan bazı olaylar nedeniyle okula gitmekten endişe duyduğunu ifade eden Yıldız, "güvenli şehir" anlayışının güçlendirilmesini istedi. Okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirten Yıldız, ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşların tespit edilerek desteklenmesi yönünde ilgili birimlere talimat verdi. Valilik Özel Kalem Müdürü Numan Karlı, minik valinin talimatlarını not alarak ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına aldı. Ziyarette konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü ise bu tür temsili görevlerin çocukların özgüven kazanması ve devlet yönetimini yakından tanımaları açısından önemli olduğunu belirtti. Köklü, Tokat genelinde güvenlik başta olmak üzere gerekli tedbirlerin kurumlar arası iş birliğiyle sürdürüldüğünü ifade etti.

Haber: Yaşar Erkan İÇEN/TOKAT-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Öğrencinin silah getirdiği okulda 'şeffaf poşet' önlemi

Öğrencinin silah getirdiği okulda görülmemiş önlem
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Fatma'yı öldüren en yakınlarıymış
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı güvenlik modeli
Hatay'da otomobilin çarptığı sürüdeki 17 koyun öldü

Altgeçitte korkunç manzara! 10'dan fazlası öldü