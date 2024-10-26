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Minik Öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Geri Dönüşüm Sergisi

Minik Öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Geri Dönüşüm Sergisi
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Gazi Umurbey Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyetin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geri dönüşüm malzemeleriyle Türk bayrakları hazırlayıp sergiledi. Öğrencilere 101 çam fidanı da dağıtıldı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki Gazi Umurbey Anaokulu'nun minik öğrencileri, Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında evdeki şişe kapağı, pamuk, köpük ve plastik gibi atık malzemeleri kullanarak, Türk bayrakları hazırladı. Bayraklar 'Bayrağımızın 101 Tonu' adı ile sergilenirken, öğrencilere 101 adet çam fidanı dağıtıldı.

Cumhuriyetin 101'inci yılı etkinlikleri ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde; Gazi Umurbey Anaokulu öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı 101 Türk bayrağı sergilendi. 'Bayrağımızın 101 Tonu' sergisinin ardından Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, okul bahçesinde çocuklara 101 adet çam fidanı dağıttı. Okul Müdürü Mehtap Tarsuslu, 3-4 ve 5 yaş grubundaki çocukların evlerinde ebeveynlerinin yardımıyla bayrakları hazırladığını belirterek "Evde bulunan atık malzemeleri kullandılar. Yaratıcı, güzel fikirler geldi. Ayrıca son zamanlarda artan orman yangınları nedeniyle farkındalık oluşturmak adına hafta sonu tüm velilerimizin dikeceği şekilde 101 fidan dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ BAYRAM COŞKUSUNU YAŞIYOR'

Öğrencilerden Zeynep Güneş Öner (5) "Geri dönüşüm malzemelerinden okul için bayraklar yaptık. Kaşık boya ve kağıt kullandım. Çok eğlenceliydi. Sergilenince de mutlu hissettim" diye konuştu. Zeynep Piraye Gündoğdu (5) "Önce kağıt tabak kullandık. Sonra o tabakları sprey boya ile boyadık. Sonra kurumaya bıraktık. Babam bana yardım etti" dedi. Demir Ata Özet (4) de "Güzel hissediyorum. Bayram nedeniyle mutluyum. Ponpon malzemeler kullanarak resim yaptım. Biraz zorlandım. Zor yapıştı. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi. Elçin Makbule Can'ın (5) annesi Beyza Can ise şunları söyledi: "Bize bu duyguyu yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü burada böyle bir şey görmek bizi de mutlu etti. Çocuklarımız bayram coşkusunu yaşıyor. Eseri aile katılımı etkinliğinde birlikte yaptık. Karton gibi atık materyaller kullandık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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