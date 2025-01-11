Minik Öğrencilerden Anlamlı Dayanışma Projesi

Adıyaman'da Abuzer Yıldırım İlkokulunun ana sınıfında eğitim gören 5 yaş grubu öğrencilerin ördüğü atkı ve bereler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor.

Öğretmenlerinin rehberliğinde anlamlı bir projeyi hayata geçiren minik çocuklar, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birine imza atıyor.

Yoğurt kovası ve abeslang çubuklarının yardımıyla ipleri ilmek ilmek ören çocuklar, yaptıkları atkı ve berelerle ihtiyaç sahibi çocukların ısınmasına vesile oluyor. Hem eğitici hem de eğlenceli olan bu süreçte çocuklar el becerilerini de geliştirme fırsatı buluyor.

Ana sınıfı öğretmeni Nermin Uluçay, AA muhabirine, çocuklara sadece el becerisi kazandırmayı değil aynı zamanda paylaşma ve yardımlaşma duygusunu da erken yaşta aşılamak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Atık malzemelerle atkı ve berelerin yapıldığını belirten Uluçay, "Öğrencilerimiz 5 yaş grubu. 5 litrelik yoğurt kovamız var onun altını kesiyoruz. Abeslang çubuğumuz var, onları göz kararı aralıklarla bantlayarak bir tane de ipimiz var onlarla atkı ve bere yapıyoruz. Aileler de çok memnun." diye konuştu.

Sosyal yaşam becerisini geliştiriyorlar

Bu tür sosyal aktivitelerin çocukların gelişiminde önemli olduğunu aktaran Uluçay, atkı ve berelerin ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldığını kaydetti.

Uluçay, şöyle konuştu:

"Bu etkinlik çocukların gelişimi, empati kurması, dikkat dağınıklığını önleme, el göz koordinasyonu, küçük kas gelişimi için çok önemli. Aynı zamanda çocuklarımız evde maalesef telefonları ellerinden düşürmüyor. Zihinsel ve gözlerinde büyük problem yaşayabilirler. Bundan dolayı bu tür etkinlikler çok önemli. Bu yaptığımız atkıları da başka arkadaşların abilerine, ablalarına hediye olarak yapıyorlar. Bu bizim şu anki maarif modelimizde sosyal yaşam becerisi olarak geçiyor."