Minik çobanlar yetiştirdikleri kuzu ve oğlaklarla dereceye girmek için yarışacak

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında çocuklar, bakımını üstlendikleri kuzu ve oğlaklarla "Boğaz'ın Minik Çobanları" yarışmasına hazırlanıyor - Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci: - "Amacımız, çocukları kökleriyle buluşturmak, aile mesleklerinin değerini anlatmak ve aşılamak"

Çanakkale'de Lapseki Kaymakamlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, köylerde yaşayan 5-12 yaş arasındaki 36 çocuk, "Boğaz'ın Minik Çobanları" yarışmasında birinci olmak için sahiplendikleri oğlak ve kuzuları yetiştiriyor.

Lapseki Kaymakamlığı, kırsal yaşam kültürünü canlandırmak, çocukları üretimin merkezine almak, hayvancılık kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla "Boğaz'ın Minik Çobanları" projesini hazırladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek" projesi ile Milli Eğitim Bakanlığının "Köklerden Gelen Miras: Aile" vizyonundan ilham alınan projede, ilçeye bağlı 17 köyden 5-12 yaş arasındaki 36 çocuk, kendi yetiştirdikleri veya bakımını üstlendikleri kuzu ve oğlaklarla yarışmaya katılacak.

Yarışmada, sadece hayvanların kalitesi değil, çocukların gelişimleri, hayvanlarıyla kurdukları bağ ve bu süreçteki rolleri de bütüncül bir şekilde puanlanacak.

Veteriner hekimler, hayvanın sağlık durumunu, beslenme düzenini, fiziksel gelişimini ve genel bakım kalitesini inceleyecek. İletişim uzmanları, çocuğun hayvanla kurduğu güven bağını, uyumunu ve doğal etkileşimini gözlemleyecek. Eğitimciler ise çocuğun kendini ifade edebilme becerisini, bilinç seviyesini ve yetiştiricilik hakkındaki bilgi düzeyini ölçecek.

Yarışmanın temel hedefi ise çocukları dijital ekranlardan uzaklaştırıp atalarından miras kalan kadim toprak kültürüyle tanıştırmak ve hayvancılığı prestijli bir "aile mirası" olarak konumlandırmak.

Yarışma sürecinde gösterdikleri çaba ve hayvanlarıyla kurdukları bağ ile jüri değerlendirmesinde dereceye giren çocukları teşvik etmek amacıyla ödüller verilecek.

Oğlaklar yeni oyun arkadaşları oldu

Harmancık köyünde yaşayan Eçialan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Poyraz Özdemir ile aynı okuldan arkadaşı 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Efecan Sirkeli de "Pamuk" ve "Boncuk" adını verdikleri oğlaklarıyla yarışmaya hazırlanıyor.

Okuldan geldikten sonra merada buluşan iki arkadaş, yeşillikler içindeki arazide oğlaklarını hem güdüyor hem de eğleniyor.

Özdemir, okuldan geldikten sonra meraya giderek oğlağıyla vakit geçirdiğini, onu eğitmeye çalıştığını, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Sirkeli de "Pamuk" adlı oğlağıyla yarışmaya hazırlandığını ve kazanmak istediğini belirtti.

Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, projeyle çocukları kökleriyle buluşturmayı, aile mesleklerinin değerini anlatmayı ve aşılamayı amaçladıklarını dile getirerek, "Her şeyden önemlisi, çocuklarımıza dijital dünyanın dışında daha güzel bir hayatın var olduğunu anlatabilmek. Çobanlık mesleğinin ne kadar kıymetli olduğunu hem çocuklarımıza hem de tüm vatandaşlarımıza anlatmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin
