Minik Aktivistler Gazze İçin Bir Araya Geldi

İstanbul İnsani Yardım Derneğinin düzenlediği etkinlikte satılan ikinci el kitaplar, oyuncaklar ve Filistin temalı ürünlerin geliri Gazzeli çocuklara gönderilecek.

Üsküdar Meydanı'nda iki gün sürecek "Minik Aktivistler Sahada, Gazze İçin Çocuk Hareketi" etkinliği kapsamında çocuklar kurulan stantlarda satış yaptı.

İstanbul İnsani Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Serap Eşit Elveren, AA muhabirine, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Elveren, bağışçıların da yardımlarıyla Gazze'ye yemek ve su gibi temel ihtiyaçları ulaştırmaya gayret ettiklerini belirterek "Burada başrolde çocuklarımız var. Minik aktivistlerimiz sahada. Onlar, Gazzeli kardeşleri için ikinci el oyuncak ve kitaplar topladılar, resim atölyeleri yaptılar. Yaptıkları eserleri buraya getirdiler. Satışlarını yaptıktan sonra elde ettikleri geliri Gazzeli kardeşlerine gönderecekler." dedi.

İki gün sürecek etkinliğe herkesi davet eden Elveren "Çocuklarımız burada büyüklerle ve çocuklarla röportajlar yaparak Gazze'yle ilgili farkındalığı artırmak ve yaşananları kamuoyuna çocuk gözünden sunabilmek amacıyla çalışıyorlar. Ayrıca büyük bir resim panomuz var. Burada Gazze'ye ait simgeleri boyayacaklar." diye konuştu.

"Gazze'yi haberlerde görünce çok kötü hissediyorum"

Beşinci sınıf öğrencisi Hacer Macit, Gazze'deki çocuklara yardım etmek istediklerini dile getirdi.

Bunun için ikinci el kitaplar ve oyuncaklar topladıklarını anlatan Macit, "Gazze'yi haberlerde görünce çok kötü hissediyorum. Hemen ağlayasım geliyor, içim titriyor. Bu yüzden babamın televizyonda böyle görüntüleri açmasını istemiyorum. Çünkü onları görünce çok üzülüyorum, çok duygulanıyorum." ifadelerini kullandı.

Macit, Filistinli çocukları çok sevdiğini, onlar için elinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Öğrencilerden Azra İnci İslamoğlu da "Buradaki amacımız, Gazzeli kardeşlerimize bir faydamızın dokunması. Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnşallah cennette bir gün hepsiyle güle oynaya oyunlar oynarız, onlarla buluşuruz." dedi.