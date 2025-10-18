Haberler

Minik Aktivistler Gazze İçin Bir Araya Geldi

Minik Aktivistler Gazze İçin Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İnsani Yardım Derneği, Gazzeli çocuklara yardım amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, ikinci el kitap ve oyuncakları satarak gelir elde etti.

İstanbul İnsani Yardım Derneğinin düzenlediği etkinlikte satılan ikinci el kitaplar, oyuncaklar ve Filistin temalı ürünlerin geliri Gazzeli çocuklara gönderilecek.

Üsküdar Meydanı'nda iki gün sürecek "Minik Aktivistler Sahada, Gazze İçin Çocuk Hareketi" etkinliği kapsamında çocuklar kurulan stantlarda satış yaptı.

İstanbul İnsani Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Serap Eşit Elveren, AA muhabirine, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Elveren, bağışçıların da yardımlarıyla Gazze'ye yemek ve su gibi temel ihtiyaçları ulaştırmaya gayret ettiklerini belirterek "Burada başrolde çocuklarımız var. Minik aktivistlerimiz sahada. Onlar, Gazzeli kardeşleri için ikinci el oyuncak ve kitaplar topladılar, resim atölyeleri yaptılar. Yaptıkları eserleri buraya getirdiler. Satışlarını yaptıktan sonra elde ettikleri geliri Gazzeli kardeşlerine gönderecekler." dedi.

İki gün sürecek etkinliğe herkesi davet eden Elveren "Çocuklarımız burada büyüklerle ve çocuklarla röportajlar yaparak Gazze'yle ilgili farkındalığı artırmak ve yaşananları kamuoyuna çocuk gözünden sunabilmek amacıyla çalışıyorlar. Ayrıca büyük bir resim panomuz var. Burada Gazze'ye ait simgeleri boyayacaklar." diye konuştu.

"Gazze'yi haberlerde görünce çok kötü hissediyorum"

Beşinci sınıf öğrencisi Hacer Macit, Gazze'deki çocuklara yardım etmek istediklerini dile getirdi.

Bunun için ikinci el kitaplar ve oyuncaklar topladıklarını anlatan Macit, "Gazze'yi haberlerde görünce çok kötü hissediyorum. Hemen ağlayasım geliyor, içim titriyor. Bu yüzden babamın televizyonda böyle görüntüleri açmasını istemiyorum. Çünkü onları görünce çok üzülüyorum, çok duygulanıyorum." ifadelerini kullandı.

Macit, Filistinli çocukları çok sevdiğini, onlar için elinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Öğrencilerden Azra İnci İslamoğlu da "Buradaki amacımız, Gazzeli kardeşlerimize bir faydamızın dokunması. Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnşallah cennette bir gün hepsiyle güle oynaya oyunlar oynarız, onlarla buluşuruz." dedi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam...
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.