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Konya'da Avizeciye Soygun: 1 Milyonluk Altın ve Nakit Çalındı

Konya'da Avizeciye Soygun: 1 Milyonluk Altın ve Nakit Çalındı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tadilattaki iş yeri için boya almaya giden avizecinin minibüsünden, lüks otomobille gelen kar maskeli şüpheliler yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve nakit parayı çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

KONYA'da tadilattaki iş yeri için boya almaya giden avizecinin minibüsündeki yaklaşık 1 milyon liralık altın ile nakit para, lüks otomobille gelen kar maskeli şüpheliler tarafından çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Saraycık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; tadilattaki avize dükkanına malzeme almak için kuyumcu ve bankadan yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve nakit para çeken kişi, minibüsüyle boyacı dükkanına geldi. Avizeci araçtan inerken; o sırada lüks otomobille gelen kar maskeli kişiler, minibüsün camını kırarak içinde altın ve nakit para bulunan poşeti aldı. Durumu fark eden avizeci, şüphelileri durdurmaya çalıştı ancak başaramadı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

OLAY KAMERADA

Olay, sokaktaki başka bir boyacının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin önce lüks otomobilleriyle minibüsün yanına yaklaşıp kontrol ettiği, uzaklaştıktan sonra yeniden minibüsün yanına gelerek para ve altınları çalarak kaçmaları yer alıyor. Ekiplerin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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