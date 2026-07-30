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Minibüsle çarpışan motosikletli yaralandı; kaza kask kamerasında

Minibüsle çarpışan motosikletli yaralandı; kaza kask kamerasında
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EDİRNE’nin Keşan ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü M.A. (37) yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü M.A. (37) yaralandı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 42 ARH 242 plakalı motosiklet, Fatih Sokak'tan caddeye çıkış yapan M.E. (49) idaresindeki 34 RAZ 013 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü M.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise motosiklet sürücüsü M.A.'nın kask kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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