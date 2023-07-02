İçi yolcu dolu minibüs Van Gölü'ne uçtu: 11 yaralı
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Van'da Akdamar Adası önünde kontrolden çıkan minibüs Van Gölü'ne uçtu. Kazada 11 kişi yaralandı.
Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçan minibüsteki 11 kişi yararlandı.
Van- Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde meydana gelen kazada H.P. yönetimindeki 31 AJA 12 plakalı Ford Transit marka minibüs kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçtu.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
DALGIÇLAR SUYUN ALTINA DA BAKTI
Yaralılar minibüsten çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ise göle dalış yaparak kimsenin kalıp kalmadığını araştırdı.
İşte olay yerinden kareler;