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Minibüs, ters yönde emniyet şeridinde ilerleyen motosikletle çarpıştı; 1 ölü

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Minibüs, ters yönde emniyet şeridinde ilerleyen motosikletle çarpıştı; 1 ölü
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KÜTAHYA’da yolcu minibüsü, ters yönde emniyet şeridinde ilerleyen motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

KÜTAHYA'da yolcu minibüsü, ters yönde emniyet şeridinde ilerleyen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Umut Sökmen (23), hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 15'inci kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. H.K. (67) yönetimindeki 43 HF 676 plakalı yolcu minibüsü, ters yöndeki emniyet şeridinde seyir halinde olan Mehmet Umut Sökmen (23) yönetimindeki 43 AHF 335 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Sökmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sökmen'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü H.K., "Ben güzergahımda devam ederken, motor karşı yönden geliyordu ters istikametten, birden önüme kırdı" dedi.

H.K., ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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