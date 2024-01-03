Minibüs, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'da park halindeki TIR'a çarpan minibüsün şoförü Mehmet Burak Açıkgöz (21) hayatını kaybetti, yanındaki Arif Kamlı (22) yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. 03 PT 130 plakalı TIR ile Finike'ye plastik geri dönüşüm ürünü taşıyan Osman B., gece saatlerinde yorgunluk hissedince aracını yol kenarındaki cebe park ederek uyudu. Sabah saatlerinde Mehmet Burak Açıkgöz'ün kontrolünü yitirdiği 34 DSD 191 plakalı minibüs, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan Mehmet Burak Açıkgöz yaşamını yitirdi, Ali Kamlı ise yaralandı.

TIR şoförü Osman B., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Arif Kamlı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Kamlı'nın ise bacaklarının kırıldığı öğrenildi. Mehmet Burak Açıkgöz'ün cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İfadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen TIR şoförü Osman B., gece dinlenmek için yattığını, kaza yaşanınca uyandığını söyledi.