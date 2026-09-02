Kayseri'de Minibüs Halk Otobüsüne Çarptı: 3 Yaralı, Kaza Anı Kamerada
Kayseri-Niğde kara yolunda bir durakta bekleyen özel halk otobüsüne arkadan çarpan minibüsün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde minibüsün otobüse hızla çarptığı anlar yer aldı.
KAZA KAMERADA
Kayseri- Niğde kara yolundaki durakta bekleyen özel halk otobüsüne minibüsün arkadan çarptığı, 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün otobüse çarptığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı